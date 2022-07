Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus luni, 27 iunie, achitarea definitiva a europarlamentarului Vasile Blaga intr-un dosar de trafic de influenta.Vasile Blaga a fost trimis in judecata de DNA in acest dosar in anul 2016.In octombrie 2017, Tribunalul Bucuresti…

- Sorin Oprescu, fost primar general al Capitalei, care a fugit in Grecia ca sa scape de o condamnare de zece ani si opt luni, a fost eliberat marti pe cautiune de judecatorii de la Curtea de Apel din Atena, anunta Digi24 . Suma stabilita de judecatori este de 5.000 de euro și trebuie platita pana miercuri.…

- Mișcarea activista din magistratura primește o lovitura puternica din partea Inalte Curți de Casație și Justiție. Dupa mai multe demersuri la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), apreciate de unii analiști ca fiind aproape distructive, magistrații activiști reușisera sa obțina o victorie…

- FCSB a facut recurs in procesul privind palmaresul Stelei, iar Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca solicitarea clubului patronat de Gigi Becali este legitima, astfel ca recursul va fi judecat incepand cu 3 noiembrie 2022. CONTEXT: CSA Steaua a caștigat la Tribunalul București palmaresul echipei…

- Fostul președinte Traian Basescu a cerut in instanța suspendarea deciziei de retragere a dispozitivului de protecție și paza, emisa de SPP pe 28 martie. Acțiunea este pe rolul Curții de Apel București, care nu a stabilit inca un termen de judecata.Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv,…

- UPDATE – Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul „Colectiv”. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ” Colectiv ”, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone…

- O noua amanare a deciziei definitive in „dosarul Colectiv”. Curtea de Apel București a amanat vineri, 15 aprilie, pronunțarea sentinței definitive in „dosarul Colectiv” pentru data de 3 mai. Instanța era așteptata sa pronunțe decizia finala in aceasta cauza, dupa ce in 3 martie se anunțase o amanare…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi seara, 7 aprilie, ca se teme ca fata lui cea mare, Ioana Basescu, ar putea sa fie trimisa la inchisoare, printr-un verdict definitiv al justiției. Ioana Basescu a primit 5 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța, in dosarul finantarii campaniei…