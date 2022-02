Stiri pe aceeasi tema

- Bilete si abonamente pentru ruta Gara de Nord - Otopeni, parcursa cu trenul, metroul si transportul public de suprafata vor fi unice pentru cele trei forme de transport din 15 februarie, anunta primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, ca a fost infiintata o comisie care sa gaseasca solutii la ”problema celei mai mari datorii pe care o are Primaria”, respectiv70 de milioane de euro catre familia Constanda.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța lansarea licitației pentru cel mai mare proiect de modernizare a sistemului de termoficare din București. Este vorba despre reabilitarea a 212 km de conducta de termoficare, iar lucrarile vor dura 4 ani. La final „vom putea spune, in sfarșit, ca problema…

- Un numar de 274 de vehicule erau pe traseu luni, la ora 18:00, dintr-un total programat de 777, cele mai multe fiind tramvaie si troleibuze, potrivit datelor furnizate AGERPRES de directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. Astfel, pe traseele din Capitala circulau la ora…

- Zeci de șoferi au fost controlați in trafic de polițiștii de la Rutiera.Un barbat de 32 de ani a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, in timp ce conducea mașina dupa ce consumase canabis.Tot in sectorul 2, un alt barbat, tot de 32 de ani s-a urcat baut la volan și a provocat un accident,…

- Gabriela Firea, fostul edil al Capitalei si actual ministru al Familiei, a declarat ca in 2024 va candida din nou pentru postul de primar general al Municipiului Bucuresti. Social-democrata a transmis ca activitatea sa la primarie a fost intrerupta „prin minicuna, frauda, manipulare”.

- Sunt precizari de ultima ora venite de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) cu privire la vremea din Capitala. E vorba despre o prognoza speciala emisa de ANM in dimineața zilei de miercuri, 29 decembrie. Este vizat intervalul 29 decembrie ora 18:00 – 30 decembrie ora 08:00. Mai exact, pana…

- Viceprimarul general Stelian Bujduveanu a publicat pe Facebook primele imagini cu prototipul noilor tramvaie ce vor circula in Capitala din aprilie 2022. „Compania Astra Vagoane SA Arad a finalizat – conform contractului – proiectul de design al modelului de tramvai care va circula in București, incepand…