Consilierii locali au votat in ședința de astazi un proiect suplimentar pe ordinea de zi care vizeaza punerea la dispoziție a unor spații de cazare pentru persoanele care trebuie sa fie carantinate, conform legii. In cazul de fața este vorba de cazarea celor aproximativ 100 de migranți care au intrat ilegal in Romania, dar au […]