Soluții de criză. Coaforul ilegal din pivniță La sosirea agentilor, „mai multe persoane erau pe cale de a se coafa” in pivnitele a „doua case particulare” din nord-vestul acestui land federal, a anuntat politia locala intr-un comunicat. Doua persoane stateau la rand pentru aranjarea parului la Elsenfeld si una intr-o pivinta din Moemlingen, potrivit agentiei germane de presa dpa, care a adaugat ca „saloanele erau echipate profesional”. Politia a precizat ca au fost deschise anchete pentru incalcarea masurilor de izolare. In landul Bavaria, regulile introduse la sfarsitul lui martie pentru a incetini raspandirea COVID-19 sunt printre cele… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

