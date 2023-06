Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, un act normativ al Ministerului Educației care propune chivalarea probelor orale ale Bacalaureatului cu notele din liceu și, in același timp, anularea Evaluarii Naționale de la clasa a VI-a, a intrat in dezbatere publica. Potrivit Ministerului Educatiei, echivalarea competentelor intr-o limba…

- ”Se prevede ca, pentru anul scolar 2022 - 2023, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale,…

- GREVA profesorilor din Romania: Se cauta solutii privind incheierea situatiilor scolare la clasele a XII-a GREVA profesorilor din Romania: Se cauta solutii privind incheierea situatiilor scolare la clasele a XII-a Ministerul Educatiei anunta pentru astazi o intalnire cu reprezentantii elevilor, ai parintilor…

- Evaluarea Naționala 2023 pentru clasa a VI-a a fost amanata DIN NOU. Cand vor susține elevii examenele Evaluarea Naționala 2023 pentru clasa a VI-a a fost amanata DIN NOU. Cand vor susține elevii examenele Ministerul Educației anunța ca a fost amanata Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a pentru zilele…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustine, astazi, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Miercuri va fi sustinuta proba la Matematica, iar elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine pe joi proba la Limba…

- Anomalie la echivalarea competențelor pentru limbile straine. Zeci de parinți și elevi de clasa a VIII-a stau la coada pentru depunerea unei fișe care ar fi putut fi transmisa de catre școala, in procesul preliminar de admitere la licee bilingve, informeaza EDUPEDU. Parinții care vor sa le fie echivalate…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant , iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de solutii, informeaza AGERPRES . „Eu am incredere ca…

- Pentru ca se apropie perioada , vom veni, in zilele urmatoare, in sprijinul parintilor si al tuturor celor interesati, cu o serie de intrebari si raspunsuri pe aceasta tema.Cererile de inscriere se completeaza, se depun si se valideaza in perioada 3 18 mai 2023Intrebarile de astazi: Cine se poate inscrie…