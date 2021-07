Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre expresiile des vehiculate, în toate mediile, este ,,retele de socializare”, un exemplu tipic de preluare mecanica a unei formulari despre o modalitate de comunicare cu foarte mare impact în societatea contemporana. Fenomenul a luat o amploare deosebita…

- Programul de lucru al Euratom, care pune in aplicare Programul pentru cercetare și formare pentru perioada 2021-2025, prezinta obiectivele și domeniile tematice specifice. Acestea vor primi finanțare in valoare de 300 de milioane de euro, iar investitiile vor sprijini cercetarea in domeniul fuziunii,…

- Pentru ca nici acolo oamenii nu s-au inghesuit sa iși faca vaccinul impotriva COVID-19, oficialii s-au gandit sa ii recompenseze. Programul, prin care cetațenii cu varste de peste 45 de ani primesc o gaina pentru a se vaccina, a fost demarat in urma cu o luna.Rezultatele nu au intarziat sa apara, iar…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita a organizat un seminar gratuit de informare cu tema: „REdu REfoloseste REcicleaza – Aspecte legislative in domeniul protectiei mediului si a gestionarii deseurilor”.Seminarul s-a desfasurat…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a transmis, miercuri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) inseamna o alocare de 368 de milioane de euro pentru reforme in domeniul muncii si protectiei sociale, din care pentru reforma sistemului de pensii se aloca 100 de milioane de euro.

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) inseamna o alocare de 368 de milioane de euro pentru reforme in domeniul muncii si protectiei sociale, din care pentru reforma sistemului de pensii se aloca 100 de milioane de euro, potrivit ministrului de resort, Raluca Turcan. "Din punctul de vedere…

- Domeniul transporturilor are cea mai mare alocare in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), urmat fiind de fondul pentru sanatate și de programul pentru educație. Planul a fost prezentat miercuri in Parlament de catre Guvern. Alocarea pentrru transportul sustenabil (rutier, feroviar, metrou)…

- Sunt și șoferi care parcheaza in așa fel incat mașinile de ridicare a gunoiului nu pot trece. Ce nu știu ei ca pentru astfel de fapte pot fi amendați de catre Poliția Locala, lucru care s-a și intamplat zilele trecute. Au fost incheiate in total un numar de 14 procese verbale de constatare a contravențiilor…