- Dinamo are un inceput de sezon oscilant, cu o victorie, un egal și o infrangere. Deși atacul lui Dinamo merge excelent, defensiva "cainilor" este una fragila. In trei meciuri, Dinamo a incasat 7 goluri, cele mai multe din Liga 1. Apararea lui Dinamo e cea mai slaba de la cea din 1965/1966. Atunci, defensiva…

- Dinamo are probleme mari in defensiva in acest sezon, echipa lui Florin Bratu incasand 7 goluri in 3 etape, cele mai multe din Liga 1. Antrenorul Florin Bratu primește insa și o veste buna. Fundașul Marco Ehmann, adus in martie, anunța ca de zilele viitoare va putea juca pentru echipa alb-roșie pentru…

- Don Juan-ul showbizului, faimosul Catalin Cazacu de la Exatlon, a ținut prima pagina a ziarelor din cu totul alte motive decat și-ar fi dorit. Frumoasele showbizului au cazut una dupa alta in mrejele timișoreanului și au fost rapid dezamagite, susțin ele, de faptul ca nu au putut sa il faca „baiat de…

- Gigi Becali cauta un atacant de la finalul sezonului, dar cu cateva zile inainte de startul noului sezon, FCSB ii are doar pe Harlem Gnohere și pe Denis Alibec, care momentan este exclus din lot. FCSB a fost la un pas sa il transfere camerunezul Anatole Abang, 21 de ani, dar cumpararea atacantului de…

- Franța - Croația, finala Campionatului Mondial din Rusia 2018! Ultimul act al Cupei Mondiale din Rusia va programa duminica, de la ora 18:00, un meci surpriza intre o mare favorita, Franța, și o placuta surpriza a Mondialului, Croația!

- Deian Sorescu, 20 de ani, a fost primul transfer al lui Dinamo din aceasta vara, cand inca nu se terminase play-out-ul. Mijlocașul de banda dreapta a venit in Ștefan cel Mare, gratis, de la ASU Poli Timișoara. Inainte sa fie la ASU, Deian a mai trecut și pe la Poli Timișoara, in tricoul careia a debutat…

- Marius Sumudica (47 de ani) l-a transferat deja pe Valerica Gaman (29 de ani) la Al Shabab, face tot posibilul pentru a-l aduce si pe Constantin Budescu in Arabia Saudita, dar pregateste si o mutare complet surprinzatoare.

- Dinamo a efectuat astazi vizita medicala la Institutul Național de Medicina Sportiva din București. Dinamoviștii s-au reunit ieri la Saftica, unde au efectuat și primul antrenament sub comanda principalului Florin Bratu. Astazi, cei 22 de fotbaliști prezenți la reunire s-au trezit dis-de-dimineața…