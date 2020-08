Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Vietnam au raportat, vineri, primul deces provocat de noul coronavirus, dupa ce despre acesta țara s-a spus ca are unul dintre cele mai eficiente raspunsuri cu privire la stoparea pandemiei, informeaza BBC. Persoana rapusa de COVID-19 este un barbat care avea 70 de ani. Acesta locuia…

- Politia a recastigat controlul asupra asa-numitei „regiuni autonome” din orasul american Seattle, creata la inceputul lunii iunie, in timpul protestelor impotriva brutalitatii si rasismului fortelor de ordine, relateaza joi dpa, citat de Agerpres.

- Autoritațile au interzis organizarea ceremoniilor de orice fel pe perioada starii de urgența in sanatate. Decizia a fost aprobata de Comisia Naționala Extraordinara in Sanatate Publica la 18 iunie. „Se interzice organizarea ceremoniilor in orice instituție, indiferent de statut public sau privat, pentru…

- Un cercetator chinez suspectat de spionaj într-un laborator american a fost reținut pe aeroportul din Los Angeles, de unde intenționa sa plece în China, au anunțat joi autoritațile, citate de AFP.Potrivit procuraturii din San Francisco și FBI (poliția locala), Xin Wang se prezenta…

- Autoritatile din zeci de orase americane au impus interdictii de circulatie pe timp de noapte din cauza protestelor violente izbucnite ca reactie la moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politisti, informeaza Mediafax.Potrivit postului CNN, 25 de orase din 16 state americane…

- Biserica Sfantului Mormant din Israel s-a redeschis pentru credincioși dupa o perioada in care a fost inchisa din cauza pandemiei. Autoritațile au limitat intrarea in lacașurile de cult la 50 de persoane in același timp. Se incearca reluarea turismului, cel intern fiind deja repornit, anunța MEDIAFAX.Dupa…

- Ministerul Sanatații transmite ca triajul epidemiologic se aplica obligatoriu in cadrul instituțiilor sau autoritaților publice, operatorilor economici etc. Cum trebuie luata temperatura la intrarea intr-un spațiu inchis, pentru a preveni raspandirea coronavirusului.

- Autoritatile judetului Tulcea au decis ridicarea, incepand de vineri, a masurii de carantina instituita in luna aprilie in cartierul Bendea din orasul Babadag, pe fondul numeroaselor cazuri de infectie cu noul coronavirus.Prefectul judetului, Alexandru Iordan, a declarat ca decizia de ridicare masurii…