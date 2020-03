Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul danez a adoptat joi seara, in procedura de urgenta, o legislatie care il autorizeaza pe ministrul sanatatii sa aplice masuri extraordinare pentru a 'garanta controlul infectiilor prin maladii general periculoase', potrivit textului publicat de Folketinget pe site-ul institutiei,…

- Un medic de familie din județul Bacau a gasit o modalitate originala de a scoate bani de la pacienții sai, scrie Jurnal de Bacau. Profitand și de isteria colectiva generata de teama contaminarii cu noul coronavirus, Razvan Mihai Oancea, medic de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a parasit Italia, tara europeana cea mai afectata de epidemia de coronavirus, si s-a "refugiat" în orasul sau natal, Funchal, împreuna cu familia sa, pentru a fi alaturi de mama sa, victima unui accident…

- Metrorex a anuntat masurile luate cu privire la coronavirus, printre fiind acelea de dezinfectare a barelor si a butoanelor de deschidere a usilor. Metrorex va folosi și afise educative de prevenire a infectiei cu...

- Grecia s-a dotat preventiv cu o serie de masuri de protectie impotriva noului coronavirus, prevazand in principal inchiderea spatiilor publice si impunerea unor restrictii in transporturi, transmite AFP.

- Epidemia de coronavirus declansata de curand in Italia a starnit apetitul comerciantilor, unii dintre ei vazand in aceasta o oportunitate de a se imbogati peste noapte: pretul mastilor chirurgicale a explodat in doar cateva ore.

- Liderii FSLI au cerut Ministerului Educației o situație exacta cu fondurile necesare pentru achiziționarea de vaccin antigripal care sa fie utilizat in unitațile de invațamant preuniversitar, la imunizarea personalului.

- Inspectia Muncii pune la dispozitia beneficiarilor o aplicatie mobila care va putea fi utilizata de catre toti angajatorii care folosesc zilieri in activitatea pe care o desfasoara, a anuntat, vineri, institutia. "Ca urmare a infiintarii, incepand cu data de 20 decembrie 2019, a Registrului electronic…