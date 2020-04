Soluție digitală pentru părinți! Grădiniţa a reînceput activitatea în mediul online Nu mai merg copiii la gradinita, vine gradinita la copii. Gradinitele private fac cursuri pe deja faimoasa aplicatie ZOOM. Copiii se bucura ca isi revad colegii, iar parintii se bucura ca iau o pauza. Peste gradinite s-a asternut linistea. Activitatea, insa, exista. Cursurile s-au mutat pe internet, scrie Mediafax.ro. „Am decis sa deschidem gradinita online nu pentru a recupera pierderile in plan intelectual, de achizitie, cognitiv, ci pentru a socializa! Cred ca ceea ce lipseste cel mai mult in aceasta perioada este socializarea!”, a spus Camelia Pirtac, directorul unei gradinite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

