Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in județele vecine targurile auto au fost redeschise, targul de mașini din Bacau e pe cale sa se transforme intr-o uriașa parcare cu plata. Motivația oficiala este ca pe perioada starii de alerta activitatea in targ și in Oborul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a afirmat intr-un interviu pentru cotidianul german Bild ca trebuie gasita o solutie de compromis la problema Kosovo, dar a precizat ca, pe baza a ceea ce a vazut acum, presiunea va reveni doar asupra Serbiei, relateaza miercuri Tanjug. Raspunzand unui…

- Peste 160 de mașini abandonate au fost ridicate de pe strazi din noiembrie și pana in prezent, dintre care 45 cu platforma Poliției Locale Sector 5, iar 119 de catre proprietari in urma somațiilor primite, conform unui comunicat al autoritații locale. Din luna noiembrie 2020 si pana in prezent, Directia…

- Mașinile de la Supercom NU pot descarca gunoiul cand vor. Trebuie sa aștepte ca Vitalia sa deschida porțile, la un anumit interval de timp. De vina pentru acest blocaj ar fi o factura restanta, pe care Supercom spera sa o plateasca pana la finele saptamanii. De cateva zile, Vitalia și Supercom sunt…

- Mașinile abandonate pe strazile din Sectorul 2 al Capitalei sunt ridicate in aceasta perioada, anunța reprezentanții Poliției Locale. Masura urmarește eliberarea locurilor de parcare. Poliția Locala din Sectorul 2 al Capitalei anunța ca a identificat mai multe mașini abandonate pe domeniul…

- Sunt inteligente, au o imaginație bogata și fac orice pentru a duce pana la capat ce iși propun. Ești curioasa despre cine este vorba? Fecioara Fecioarele sunt interesate de tot felul de lucruri, chiar daca par neinteresante pentru unele persoane. Daca nu exista nicio soluție la o problema sau daca…

- Primarul general al Capitalei sustine ca, dupa promulgarea legii care da posibilitatea ridicarii masinilor parcate ilegal, isi doreste in primul rand ridicarea masinilor abandonate al caror numar este estimat la peste 50.000 pe teritoriul Capitalei. Dan sustine ca vrea de asemenea ca ridicarea masinilor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca in oraș exista circa 50 - 60.000 de mașini abandonate, pe care iși dorește ca primaria sa le ridice cu prioritate, imediat ce legea ii va permite acest lucru, scrie News.ro. Președintele Klaus Iohannis a promulgat recent o lege care permite autoritaților…