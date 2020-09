Comunitațile informale din Baia Mare ─ Craica, Cuprom, Pirita, Ferneziu, zona Garii ─ au fost folosite ani de zile ca masa de manevra electorala, fara ca membrii lor sa fie sprijiniți activ sa se integreze in societate. E timpul sa schimbam acest tip de abordare paguboasa! Alianța USR PLUS a intocmit un plan complex pentru rezolvarea problemei acestor comunitați marginalizate. In primul rand, vom oferi acestor persoane sprijin prin intocmirea de acte de identitate. Totul incepe de la respectarea legilor. Apoi, prioritatea va deveni rezolvarea problemei de locuire in condiții decente, in paralel…