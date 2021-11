Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece prin clipe dramatice din cauza crizei Covid-19! Numai in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.765 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 523 de oameni au murit. Fostul premier al Romaniei Victor Ponta, care a demisionat dupa incendiul de la Colectiv, se intreaba,…

- Gabriela Firea a anunțat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca va lipsi de la votul din plenul Parlamentului pe investirea guvernului Cioloș intrucat a fost depistata pozitiv pentru Covid-19. Senatoarea PSD spune ca a fost vaccinata cu toate cele trei doze disponibile și in prezent are o forma ușoara…

- Ne așteapta vremuri crunte in privința numarului de cazuri de infectari de COVID-19, anunța medicul epidemiolog Octavian Jurma. Acesta a analizat evoluția pandemiei in ultimele patru saptamani și a ajuns la concluzia ca in urmatoarele 14 zile aproximativ un milion de romani se vor infecta și 10.000…

- Restrictii anti-CoVID pentru a vizita Muzeul Brukenthal din Sibiu Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. Muzeul Brukenthal din Sibiu, cel mai vechi muzeu din România, va fi vizitat în continuare, numai de persoanele vaccinate sau care au avut COVID-19 si care se afla în…

- Romania a decis sa aprobe utilizarea medicamentului Favipiravir in tratarea Sars-Cov-2. Masura a fost luata tocmai pentru a trata pacienții cu forme ușoare. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, susține ca Favipiravirul o sa fie eliberat doar in circuit inchis in spitale. „In protocolul de tratament…

- In premiera de la debutul pandemiei de Covid, persoanele nevaccinate nu mai pot merge la restaurante, terase, cinematografe, nunți sau botezuri, daca traiesc in localitați cu rata de infectare de peste 6 la mie. Nu mai pot circula nici noaptea fara declarație pe propria raspundere sau adeverința de…

- Medicul Octavian Jurma susține ca, in Romania, saptamana viitoare, un roman va muri la fiecare cinci minute din cauza acestui virus. Pentru a micșora dimensiunile tragediei, specialistul cere imediat carantina la nivel național. „Un roman moare de COVID la fiecare 7 minute azi in Romania și singurul…

- Proprietarii de restaurant, bar sau sala de evenimente, intr-o localitate cu o incidența de peste 3 la mie a cazurilor de COVID-19, au obligația ca la intrarea in locație sa verifice certificatele digitale verzi COVID ale clienților. In acest sens a fost publicata aplicația Check DCC. Conform Comitetului…