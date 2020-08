Stiri pe aceeasi tema

- Tremend, una dintre cele mai dinamice companii tehnologice romanești din Europa, a lansat platforma observED, o soluție inovatoare dedicata centrelor de examinare, furnizorilor de certificari și universitaților, pentru supravegherea de la distanța a studenților care susțin examene online, in vederea…

- ​Startup-urile din România și Republica Moldova care dezvolta tehnologii în domeniul educației (edtech) se pot înscrie pâna pe 30 iunie 2020 la un accelerator de afaceri ce ofera finanțari de maximum 195.000 de euro fiecare. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- O aplicatie dezvoltata de IT-isti din Cluj este folosita in peste 500 de spitale din 12 tari din UE, Asia si SUA. Aplicatia imbunatateste, practic, comunicarea in spitale. Horatiu Cacovean, project manager al firmei de IT din Cluj-Napoca, dezvoltator al aplicatiei, a declarat ca aceasta ajuta…

- ISTORIC VEHICUL – 2.0 Istoric de daune! Registrul Auto Roman ofera clienților sai, incepand de astazi, 25 mai 2020, date despre daunele vehiculelor inmatriculate in Romania. Mai exact, in doar cateva minute, puteti afla informatii despre majoritatea vehiculelor pentru care au fost inregistrate oficial,…

- • In premiera, sesiunile de vara și de restanțe se vor organiza online • Admiterea in noul an universitar se va face tot de la distanța Nicoleta Dumitrescu In decursul a doua luni, de cand pandemia de coronavirus s-a transformat in problema numarul unu și pentru Romania, activitatea Universitații…

- Senatul Universitații Politehnica Timișoara a aprobat, in ședința din 14 mai 2020, regulamentele privind organizarea și desfașurarea online a examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile de licența, masterat și doctorat. De asemenea, a fost aprobata organizarea unor activitați online privind…