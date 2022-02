Soluția RCA. În șase luni, dispar multinaționalele Decizia Ministerului Finanțelor Publice de a plafona prețul la RCA pentru șase luni inseamna, de fapt, o spargere a ”cartelului” asiguratorilor de pe piața. Și asta pentru ca, dupa cele șase luni de plafonare, va intra pe piața RCA-ul de stat, prin CEC Bank, cu tarife fara reasigurare, spulberand profiturile uriașe și nejustificate ale multinaționalelor. […] The post Soluția RCA. In șase luni, dispar multinaționalele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

