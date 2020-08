Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat, a raspuns reproșurilor aduse de Titu Bojin, care candideaza pentru aceeași funcție din partea ALDE. „Am ramas acolo de unde am pornit acum 20 de ani cand…

- NOUL AN SCOLAR… Schimbari importante pentru elevii din judetul Vaslui. Autoritatile pregatesc un nou set de masuri pentru inceputul anului scolar de pe 14 septembrie. Astfel, elevii ar putea avea ore de numai 30 de minute, iar la unele materii, acestia ar putea avea mai putine ore. De asemenea, pauzele…

- Finalul acestei saptamani a marcat și revenirea oficiala a lui Titu Bojin in lupta electorala. Alaturi de ALDE, acesta va incerca sa recaștige președinția Consiliului Județean Timiș, instituție pe care a mai condus-o timp de patru ani, intre 2012 și 2016.

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, sentința definitiva in dosarul in care patronul firmei Cova Ghera și alte persoane au fost trimise in judecata de DNA pentru evaziune fiscala. Ioan Cova, patronul SC Cova Ghera&Co SRL și un apropiat al lui Titu Bojin, fostul președinte al Consiliului Județean…

- Titu Bojin continua sa puna presiune in PSD pentru a deveni candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, eventual sprijinit și de alte formațiuni politice. The post Bojin se autopropune candidatul unic al stangii timișene appeared first on Renasterea banateana .

- Adrian Negoița, reprezentantul Consiliului Județean Timiș in ședința Consiliului de conducere a Asociației Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, face apel la calm in contextul situației generate de declarația primarului Nicolae Robu, potrivit caruia administrația pe care o conduce ar trebui…

- Un nou sistem de comasare a terenurilor, prin schimburi punctuale intre proprietari, ar rezolva una dintre numeroasele probleme ale agriculturii din Romania, sustin reprezentantii Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES."(...)…

- La toamna, școala ar putea sa inceapa cu cel mult 15 elevi in clase și cu ore de 30 de minute. Sunt propuneri facute de Institutul Național de Sanatate Publica, pentru evitarea transformarii școlilor in focare de COVID-19. Documentul a fost publicat pe site-ul ministerului Sanatații.