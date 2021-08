Locuitorii Sectorului 1 al Capitalei vor scapa, in sfarșit, de munții de gunoaie! Primarul Clotilde Armand le-a promis ca vor avea un sector curat, dupa ce a semnat protocolul cu Romprest, compania de salubrizare cu care a fost in razboi deschis in ultimele luni. Protocolul a fost semnat in urma ințelegerii de acum doua zile […] The post Solutia prin care Clotilde Armand a rezolvat problema gunoaielor. Ce conține Protocolul cu Romprest - DOCUMENT first appeared on Ziarul National .