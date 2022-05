Soluția președintelui Partidului Ecologist pentru reducerea prețurilor la energie: 'Naționalizarea este singura soluție' Președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, a solicitat in repetate randuri naționalizarea prin rascumparare a companiilor de energie. El da in acest sens exemplul Germaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, la intalnirea cu reprezentantii Confederatiei Sindicale Meridian, ca, pana la sfarsitul saptamanii viitoare, vor fi pe masa Guvernului noi reglementari pentru implementarea masurilor economice si sociale care fac parte din pachetul "Sprijin pentru Romania".…

- Liderul Partidului Ecologist Roman susține ca a solicitat in repetate randuri naționalizarea prin rascumparare a companiilor de energie, totul in condițiile in care Germania lanseaza o masura similara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul britanic a comandat o expertiza privind exploatarea gazelor de șist, afirmand ca toate opțiunile de aprovizionare cu energie ar trebui sa fie luate in considerare, avand in vedere creșterea prețurilor la petrol și gaze, exacerbata de invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Danuț Pop, liderul Partidului Ecologist Roman considera ca plafonarea prețurilor la energie și gaze a fost o pacaleala de 1 aprilie. “Plafonarea prețurilor finale la energie vine ca o gluma de 1 aprilie. A facut Guvernul ce a facut și a reușit sa obțina o plafonare in urma careia romanii vor plati…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai anunța ca, in urmatoarea ședința de Guvern, coaliția va propune o soluție care sa asigure plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale pentru cetațeni și pentru firmele romanești, cu un impact rezonabil asupra bugetului de stat. Fii la curent cu cele…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni ca OUG privind plafonarea prețurilor la energie va intra saptamana aceasta in ședința de Guvern pentru aprobare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Klaus Iohannis susține ca prețul la energie e afectat și de razboiul dus de Rusia in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Nicolae Ciuca este cel care va decide daca acciza la combustibil scade cu 50% sau prețurile care au explodat vor continua urcușul inceput in ultimele luni. Marcel Ciolacu este de parere ca reducerea accizei va scadea cu cel puțin 1 leu prețul la carburanți. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…