Florin Cițu a gasit soluția pentru facturile imense pe care romanii le vor primi la gaz și electricitate in aceasta iarna. Potrivit acestuia, reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara. Totodata, el a mai precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. Astfel, singura soluție ramane legea consumatorului vulnerabil care ar urma sa intre in vigoare in luna octombrie. „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului vulnerabil, in loc de octombrie 2022 sa se aplice de la 1 ianuarie 2022. Avem o soluție…