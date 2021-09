Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii cu suprafete mari cultivate cu cartofi, care isi permit investitii, au construit depozite cu atmosfera controlata. Altii insa, cauta metode mai putin costisitoare care inhiba incoltirea cartofului in depozite. Ce vesti le dau cercetatorii.

- Realizarea unui nou foraj ofera singura șansa pentru locuitorii din satele buzoiene Manasia și Aldeni de a avea apa potabila la robinet. In perioada caniculara, abonații din aceste localitați ai Companiei de Apa primesc apa cu program: doua ore dimineața și doua ore seara. Nu mereu curge conform graficului,…

- PNL Bucuresti organizeaza, sambata, la Sala Polivalenta, reuniunea Comitetului de coordonare in cadrul caruia va fi aleasa conducerea filialei. Pentru sefia PNL Bucuresti si-au depus candidaturile Violeta Alexandru – actualul presedinte al filialei si Ciprian Ciucu – presedintele PNL Sector 6 si primar…

- Roșiile sunt plante care adora soarele, aerul liber și apa calduța a ploilor de vara. Nu suporta umezeala in exces. Ele prefera pamantul ușor uscat, așa ca este bine sa le uzi moderat și sa cureți tot timpul ierburile dintre straturile de roșii. Nu uita sa rupi ramurile fragede și frunzele de la baza…

- De data aceasta, șampania o deschide dezvoltatorul American Dream Primarul Allen Coliban fost condamnat de Tribunalul București intr-un dosar deschis de o firma din Brașov pentru ca a refuzat sa respecte prevederile unei sentințe ramasa definitiva. Menționam ca soluția Tribunalului București, pronunțata…

- Cristina Ștefan (29 de ani) și soțul ei, actorul Denis Ștefan (44 de ani), vor deveni parinți pentru a doua oara in toamna anului acesta. Perechea mai are impreuna o fiica, Delia, in varsta de 7 ani. Cuplul va mai avea o fiica. Recent, pe Instagram, Cristina a spus ce intervenții estetice a suferit…

- Lansat in luna aprilie de Fundația Comunitara Alba, in cadrul programului YouthBank, concursul de proiecte de implicare civica a liceenilor care studiaza in Alba Iulia și-a desemnat caștigatorii, la capatul unui proces de selecție extrem de amplu, care a cuprins etape de aplicare, consultanța, preselecție,…