#DobrogeaDigitala: Ziua Europeana a Culturii Iudaice

In fiecare an, in prima duminica a lunii septembrie, comunitatea evreiasca din Romania celebreaza Ziua Europeana a Culturii Iudaice.Organizata pentru prima oara in 2001, aniversarea prilejuieste sarbatorirea culturii stravechi ai urmasilor lui Moise, prezenti si in Dobrogea, din cele mai vechi timpuri,… [citeste mai departe]