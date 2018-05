Stiri pe aceeasi tema

- A angajat la primarie un psiholog si, impreuna cu asistentul social, a cautat locuri de munca. Iar cine a refuzat sa lucreze a pierdut ajutorul. Asa s-a ajuns ca, de la “comuna lenesilor”, cum era supranumita localitatea, zona sa fie acum un exemplu. La Dangeni - in Botoșani - erau acum 3 ani -…

- Bento, companie romaneasca cu peste 10 ani de experienta in livrarea de servicii de externalizare IT si servicii Cloud, ofera prin intermediul Bento Cloud Services, suita de servicii Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 este o solutie cloud de productivitate, colaborare si suport…

- Punctele negre sunt niște umflaturi pe piele, care sunt cauzate, in general, de porii pielii infundați. Exista numeroase produse cosmetice care va vor ajuta sa scapați de puncte negre. Dar astazi, va vom arata cateva remedii naturale pe care le poți face chiar la tine acasa și care va vor ajuta sa scapați…

- Daca ai probleme cu tenul si te confrunti cu inesteticele cosuri, ar trebui sa incerci urmatoarea masca. Face minuni pentru pielea ta si este facuta doar din ingrediente naturale, asa ca o poti prepara chiar tu, la tine acasa.

- Drojdia este, cu siguranta, asociata cu gospodinele carora le place sa prepare diverse tipuri de aluat. Dar stiati ca acesta poate fi un aliat în îngrijirea pielii, parului si unghiilor, precum si în îmbunatatirea generala a

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor fi reduse de la 1 mai cu 12,5%, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, masura aprobata de ANCOM fiind tranzitorie, pana la finalizarea unui nou model de cost. ”Odata cu aceasta reducere a tarifelor intre operatori, companiile…

- Bunica mea nu arunca niciodata apa in care au fiert cartofii. O punea in sticla și a doua zi o folosea la o supa de pui. Ba chiar o folosea și la paine. Uite ce am mai invațat de la ea! Nu arunca apa in care au fiert cartofii. Strecoara bucațelele mici de pulpa și de coaja, sa fie cat mai curata și…