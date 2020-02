Soluția METROREX de a inaugura Magistrala 5, fără a avea trenurile necesare Pe 30 iunie va fi inaugurata Magistrala 5, insa Metrorex nu are trenurile necesare. Astfel, s-a gasit o solutie care inseamna mai mult timp de asteptare pentru calatori. Nu mai puțin de 8 trenuri vor fi scoase din funcțiune de pe liniile M1 și M3 pentru a fi introduse pe tronsonul Raul Doamnei – Eroilor al Magistralei 5, care va fi inaugurat pe 30 iunie. Aceasta este singura soluție gasita de Metrorex pentru a putea da drumul circulației pe M5 la data programata, in condițiile in care alte garnituri de metrou nu sunt disponibile, informeaza Club... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

