Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat vineri zece zile libere in Rusia, in lupta impotriva pandemiei covid-19, in contextul in care actualul val al pandemiei scade lent, potrivit unor date oficiale, relateaza AFP. Kremlinul vrea sa acorde zece libere in mai, cu scopul de a accelera o…

- Guvernul american al lui Joe Biden a anuntat joi o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa, arata Agerpres.…

- Potrivit unui sondaj de opinie, președintele Vladimir Putin este considerat drept cel mai atragator barbat din Rusia, fiind singurul care a obținut procentaje de doua cifre din partea femeilor și barbaților ruși. In total, 18% dintre barbați și 17% dintre femei l-au ales pe președintele țarii ca fiind…

- Apetitul rusilor pentru „cineva ca Putin” n-a scazut in randul rusilor, dupa numeroase poze la bustul gol si expeditii de vanatoare in care presedintele rus si-a aratat vigoarea fizica in ultimii ani, relateaza Moscow Times.

- Manifestații pline de veselie, dans și cantece patriotice intr-un oraș din Rusia. Angajații unei platforme de comerț online au vrut sa iși exprime sprijinul pentru Vladimir Putin printr-o metoda mai puțin obișnuita: au organizat un flashmob la care au participat mii de oameni, toți mandri de președintele…