Solutia lui Arafat pentru personalui civil al SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca spera ca pana la sfarsitul acestui an sa fie cumparate 500 de ambulante noi de diferite tipuri, intrucat licitatia pentru acestea se apropie de finalizare.

- Preluarea personalului SMURD platit pana in prezent de autoritatile locale de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta reprezinta "solutia optima" si "urgenta" pentru ca cele 30 de echipaje existente in aceasta situatie la nivel national sa nu fie in risc de a fi desfiintate, a declarat,…

- Ministerul Afacerilor Interne, prin IGSU, a notificat partenerii europeni asupra disponibilitatii de sprijinire a autoritatilor elene in contextul incendiilor devastatoare din Grecia din ultimele zile. "Institutional ii vom ajuta cu tot ce este nevoie, fiind deja activat Mecanismul de protectie civila…

- Departamentul pentru Situații de Urgența prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a anutat instituirea Codului Rosu privind scurgeri importante de pe versanti, torenti, paraie, niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, in bazinele hidrografice ale raurilor Olteț, Cerna si ...

- Testarile in vederea operationalizarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta - RO-ALERT vor fi initiate, miercuri, in anumite zone din Capitala, urmand ca ulterior acestea sa fie extinse la nivel national, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, informeaza sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in sprijinul…

- Astazi s-au facut doi ani de la tragedia din 2016, in care un echipaj SMURD și-a pierdut viața. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a comemorat la Haragiș eroii echipajului SMURD cazuți la datorie in urma cu doi ani.