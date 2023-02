Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Cei care au trecut – inclusiv ieri – prin centrul Ploieștiului si au vazut in zona cunoscutului pasaj „Nichita Stanescu” casuțele din lemn ”bandajate” fiecare in parte e bine sa stie ca exista o explicație. Autoritațile locale au ajuns, intr-un final, la concluzia ca, fiind extrem de degradate,…

- N.Dumitrescu Dupa o lunga perioada in care sistemul de termoficare al municipiului Ploiești trece din criza in criza – inca din vara anului trecut, de la sistarea furnizarii apei calde, și pana in momentul de fața, cu desele avarii la rețeaua de incalzire – in vederea gestionarii problemelor care…

- N.Dumitrescu Avariile se țin lanț la singura instalație care asigura furnizarea caldurii și a apei calde in sistem centralizat in Ploiești, afectați fiind, așa cum s-a intamplat in aceasta vara, aproape 130.000 de locuitori ai orașului care stau la bloc. Noul operator de termoficare – S.C. Termo Ploiești…

- Clienți puși in pericol la burgeria Vivo! Autoritațile țin de sase la ilegalitați. Mai multe nereguli de care se fac vinovați administratorii burgeriei Vivo din Iași, au fost ascunse in mod voluntar de catre instituțiile statului. Corupție sau comenzi politice de a se ascunde mizeria din aceasta spelunca…

- N. Dumitrescu O noua avarie, produsa joi dimineața, la Cazanul de Apa Fierbinte nr 2 – singurul cazan de la CET Brazi care asigura, in momentul de fața, furnizarea in sistem centralizat a caldurii și a apei calde menajere in municipiul reședința al județului Prahova- a facut ca, la nivelul Primariei…

- ”Azi, 8 decembrie 2022, la ora 7:05 s-a oprit in prevenire de avarie CAF 2 (cazanul cu apa fierbinte – n.r.) din CET Brazi, pentru eliminare neetanseitati. Timp estimat pentru remediere opt ore”, informeaza societatea Termo Ploiesti SRL, firma Consiliului Local Ploiesti care de cateva saptamani a preluat…

- N. Dumitrescu Despre faptul ca Ploieștiul are in Centrul Civic și o pata neagra de care nu reușește sa scape – chit ca vara, intr-o anumita zona, sunt montate ghivece cu flori și umbrele colorate, iar iarna arcade cu ornamente de Craciun – am mai scris, insa, pare ca spațiul cu pricina este sortit sa…

- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.