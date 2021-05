Stiri pe aceeasi tema

- Pietonii care folosesc telefonul atunci cand trec strada ar putea fi amendati de politisti. Ministerul de Interne vrea sa schimbe Codul rutier pentru ca s-au inmultit accidentele in care sunt implicati trecatorii atenti la telefon si nu la trafic.

- In noaptea de 5 februarie, un barbat a solicitat prin intermediul 112, intervenția polițiștilor, comunicand ca a fost agresat și deposedat in mod deschis de telefonul mobil, in timp ce se afla pe strada Muncești din capitala.

- La data de 17 martie 2021, polițiștii Postului de Poliție Roșia Montan au identificat un barbat de 61 de ani, din Daroaia, comuna Roșia Montana, ca fiind persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt care a fost reclamata poliției la data de 15 noiembrie 2020. Se pare ca, in timp ce era in…

- Cercetatorii suedezi au descoperit ca conversațiile la telefonul mobil inainte de somn afecteaza negativ sanatatea, provocind dureri de cap, insomnie, dispersarea atenției, relateaza UNN. Investigația a durat un an și jumatate. Experimentul a implicat 35 de barbati și 36 de femei cu virsta intre 18…

- Parlamentul chinez a aprobat in unanimitate o reforma a sistemului electoral in Hong Kong, prin care Beijingul capata puterea de a alege in mod direct mai mult de jumatate din parlamentul din fosta colonie britanica și de a controla cine are dreptul sa candideze la alegerile legislative. Legea a atras…

- Daca stai prea mult pe telefon, produsul acesta este pentru tine. „Jilava telefoanelor” este o mini cușca in care iți pui telefonul mobil sa nu fii tentat sa il folosești. Pușcarie pentru telefonul mobil, 11 dolari 89 de centi. Exista? Nu știi ce pluș sa ii iei cadou? Are deja toți ursuleții și toate…

- Eveniment Ordin de protecție emis de oamenii legii, dupa ce un alexandrean și-a batut soția și i-a spart telefonul mobil februarie 10, 2021 13:53 Un barbat de 40 de ani, din Alexandria, s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și distrugere, dupa ce și-a agresat fizic soția, cu care se…

- Liderul UDMR și vicepremierul Guvernului Cițu, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri ca vor fi eliminate anumite sporuri, voucherele de vacanța și vor exista modificari in ceea ce privește pensiile speciale, toate ca masuri prevazute in bugetul pe 2021.