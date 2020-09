Soluția găsită de Guvern pentru vidul legislativ de două săptămâni lăsat de decizia CCR Ministrul Sanatații Nelu Tataru a anunțat ca Executivul pregatește o Hotarare de Guvern prin care sa fie soluționate problemele aparute din cauza vidului legislativ de doua saptamani, aparut in urma deciziei Curții Constituționale a Romaniei prin care s-a decis ca masura carantinei și internarea obligatorie a pacienților Covid-19 sunt neconstituționale. „Se pregateste o hotarare de guvern in acest sens. Casa (n.r. CNAS) a efectuat o evaluare a acelor cazuri care, in perioada de vid legislativ, nu au fost in spital sau s-au externat la cerere si atunci cand au mers la lucru nu au primit concediu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

