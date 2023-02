Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Generația Z par sa fie foarte hotarați atunci cand vine vorba de piața muncii. Aceștia reușesc tot mai repede sa iși gaseasca un jobs și prefera un regim care le permite sa lucreze și de acasa.

- In ultimii ani s a schimbat radical modul de a lucra. Tot mai multe persoane prefera sa lucreze din confortul propriei locuinte. Joburile remote sunt din ce in ce mai cautate, iar angajatorii se conformeaza la noile cerinte aparute in randul angajatilor dupa declansarea pandemiei de coronavirus. Munca…

- Combinatul de Oțeluri Speciale din Targoviște, deținut de colosul italian Donalam - AFV Beltrame Group, gasește cu greu forța de munca specializata. La acest moment, s-a ajuns la o cifra de 300 de salariați, insa ar fi nevoie de cel puțin 600.

- Tor mai mulți romani sunt interesați de achiziția unei mașini electrice datorita economiilor pe care le pot face cu combustibilul. Soluția este ideala pentru cei care pot incarca mașina acasa.

- Un numar de trei angajati din patru (74%) vor sa isi schimbe locul de munca in 2023, peste jumatate dintre ei justificand ca vor fi nevoiti sa preia mai multe sarcini daca echipele se reduc, arata un sondaj derulat de o platforma de recrutare, potrivit Agerpres. Alti 17% se tem ca veniturile lor vor…

- V. S. Judecatoria Valenii de Munte a schimbat incadrarea juridica in dosarul barbatului din Slanic trimis in fața instanței in luna martie 2022, dupa ce, pe data de 1 februarie a anului trecut, și-ar fi lovit concubina și, ulterior, ar fi abandonat-o pe un teren din apropierea locuinței. La final de…

- Afacerea de familie a lui Donald Trump, Trump Organization, a fost gasita marti vinovata de fraude financiare si fiscale, dupa un proces la New York in care fostul presedinte republican nu a fost judecat, comenteaza AFP. Este pentru prima data cand grupul familial lui Trump, care include cluburi de…

- Cele mai cautate locuri de munca din Romania sunt remunerate cu salarii medii cuprinse intre 3.500 și 4.500 de lei pe luna. Fața de anul trecut, a crescut considerabil interesul pentru job-urile in regim remote.