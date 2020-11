Soluția găsită de autoritățile din Capitală pentru a ajuta producătorii agricoli: piețele volante Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a gasit o soluție de a sprijini producatorii agricoli, dupa o discuție pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban, in contextul in care de luni piețele se vor inchide ca urmare a creșterii uriașe a cazurilor de infecție cu coronavirus. Astfel, municipalitatea bucureșteana va amenaja piețe volante și spații deschise suplimentare, pentru a-i ajuta pe producatorii agricoli sa-și vanda marfa. “Pentru a-i ajuta pe producatorii agricoli care nu-si vor putea vinde marfa in pietele inchise din Capitala (a caror functionare va fi temporar suspendata pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

