Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, se intalneste, vineri seara, la cina, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care se afla la Baile Tusnad pentru a-si tine traditionalul discurs la Universitatea de Vara "Tusvanyos".

- Fostul presedinte al PNL Theodor Stolojan a afirmat ca sistemul actual de pensii in Romania, in care cei care muncesc platesc contributia din care se achita pensia, nu mai este viabil si a precizat ca trebuie trecut la sistemul in care fiecare angajat are propriul fond de pensii. El considera ca pensiile…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a declarat ca trebuie facute unele studii pe Centura de Sud, pentru ca drumul a fost facut prost de fosta administrație și a fost tratat cu superficialitate. ”Avem acel drum de sud, care arata atat de rau. Nu este direcția de dezvoltare pe care ne-o dorim.…

- Toate gospodinele vor ca geamurile casei sa fie mereu curate, fara urme de murdarie sau dungi. Ferestrele curate permit mai multa lumina in casa și dau o stare de bine. Dar poate fi dificil sa gasești modalitatea corecta de curațare a lor, evitand zgarieturile inestetice. Iata cateva sfaturi despre…

- Dosarul fostului procuror-șef al Oficiului Ciocana municipiul Chișinau, Igor Popa, va fi examinat in continuare in ședința inchise. Procuratura Anticorupție precizeaza decizia a fost luata astazi, 24 iunie 2022, la demersul parții apararii. Tot astazi a fost pronunțat doar dispozitivul incheierii judecatorești,…

- Deputatul PSD Dan Cristian Popescu a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca propunerea PSD pentru reducerea pretului la carburanti este o plafonare prin limitarea profitului companiilor. Daca companiile si-ar reduce marja de profit undeva la 10%, preturile ar putea fi…

- Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina, sunt in culmea fericirii, iar cei doi traiesc o adevarata poveste de dragoste. Aceștia sarbatoresc astazi opt ani de cand și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar juratul de la Chefi la Cuțite a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant,…

- In urma verificarilor efectuate, cu privire la alarma falsa cu bomba, polițiștii l-au identificat și depistat pe cel care a alertat autoritațile, fiind vorba despre același minor de 15 ani,care a sesizat in luna Ianuarie a acestui an, existența unei bombe la un liceu din Timișoara. Acesta a fost sancționat…