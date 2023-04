Soluția „extremă” a unui primar pentru școala unde elevii au agresat sexual o profesoară: „De 5 ani vreau să fac asta” Adrian Ungureanu, primarul comunei Brebu, unde trei elevi au agresat sexual o profesoara, spune ca de cinci ani vrea sa inchida școala. Pe 6 aprilie a.c., trei elevi, doi de clasa a VIII-a și un altul de clasa a VII-a, au agresat-o sexual pe profesoara de engleza de la școala din catunul Pietriceaua, comuna Brebu, județul Prahova. Profesoara agresata are 20 ani la catedra și gradul didactic I. Școala i-a sancționat pe cei trei elevi agresori cu scaderea notei la purtare (4), dandu-le mustrare scrisa, iar colegii de clasa au primit observație scrisa Adrian Ungureanu, primarul comunei Brebu, a vorbit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A aparut prima reacție a profesoarei de engleza care a fost batjocorita de elevi in timpul orei, in comuna Brebu din Prahova. Profesoara de engleza din comuna Brebu , județul Prahova a avut prima reacție la momentul in care doi elevi au batjocorit-o in timpul orei și au filmat totul. Colegii femeii…