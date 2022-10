Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa inchisa termocentralele pe carbune din Complexul Energetic Oltenia pana la finalul acestui an, ca parte a jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliența. In cazul contrar, ar urma sa se piarda peste un miliard de euro din banii deja primiți de la Comisia Europeana.…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, solicita premierului Nicolae Ciuca sa renegocieze, in vizita pe care o va efectua in aceasta saptamana la Bruxelles, masurile energetice pentru Romania asumate prin PNRR.

- „Ne propunem sa existe o claritate pentru ca am vazut ca suntem intr-un cerc vicios. Sunt inca foarte multe facturi care nu sunt depuse si solicitari de plata care nu sunt depuse la ANRE sau la Ministerul Energiei. Este un lucru care a facut sa incetineasca si partea de facturare si atunci lucrurile…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat ca el niciodata nu a facut risipa cand a venit vorba de energie, intrebat miercuri intr-o conferința de masurile personale pe care le ia in aceasta perioada de criza energetica.„Dintotdeauna am evitat risipa. Pentru mine nu este nimic nou. Nu am niciodata o temperatura…

- Inspectorii de la Bruxelles vor sa vada cat suntem de pregatiti din punct de vedere logistic pentru o eventuala aderare la Spatiul Schengen. Tot azi, premierul Ciuca are o intalnire cu europarlamentarii Coalitiei si ministrii de resort pe tema Schengen.

- La doar o zi dupa ce s-a aflat ca liderul PSD și, totodata, președintele Camerei Deputaților ar urma sa mearga cu premierul Ciuca la Bruxelles, in perioada urmatoare, pentru a negocia cu oficialii Comisiei Europene majorarea pensiilor, Marcel Ciolacu a avut o intrevedere semnificativa in acest context.…

- Comisia Europeana a contactat autoritațile competente din Romania pentru a se informa despre masurile pe care le iau in criza Blue Air. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al forului de la Bruxelles. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a spus ca drepturile pasagerilor din UE care calatoresc…