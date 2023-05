Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Novosibirsk, o localitate din Rusia, a sarit de la etajul opt folosind o umbrela, in loc de parașuta, informeaza agenția de presa Nexta care posteaza și imagini cu tragicul incident. Groaznicul eveniment s-a intamplat in fața ochilor vecinilor și trecatorilor, care au ramas ingroziți.…

- Liderii coaliției au tranșat, marți, problema ieșirii UDMR de la guvernare, aparuta din ce in ce mai des in ultimele zile, dupa zvonuri potrivit carora PNL și PSD și-ar fi dorit ministerul Mediului, aflat in portofoliul UDMR. Șefii partidelor din coaliție au discutat in biroul lui Marcel Ciolacu de…

- Bulgaria face eforturi pentru a fi gata sa adopte euro pana la 1 ianuarie 2025, iar pregatirile si progresele tarii in aceasta directie au fost discutate cu oficialii UE, a informat Ministerul de Finante, transmite Novinite. In privinta speculatiilor din presa legate de procedurile privind intrarea…

- O aeronava poloneza care efectua vineri o misiune de patrulare deasupra Marii Negre a fost interceptata, la aproximativ 60 de km Est de spațiul aerian al Romaniei, de un avion de vanatoare rusesc, care a executat manevre agresive și periculoase, informeaza Ministerul Apararii Naționale (MApN) sambata,…

- Sancțiunile impuse de Occident industriei aeronautice ruse au condus la creșterea defecțiunilor și aterizarilor de urgența ale avioanelor din cauza lipsei suportului tehnic și a pieselor de schimb, potrivit publicației Novaia Gazeta, citate de presa franceza. Astfel, gradul de siguranța s-a deteriorat…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Chișinau ca pensiile angajatilor din sistemul de aparare nu sunt pensii de serviciu și, pe cale de consecința, nu necesita recalculare. El a atras atentia ca „nu este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic sa…

- Masinile Google Street View revin de marti pe soselele din Romania, pentru a actualiza imaginile din peste o suta de localitati si drumurile aferente acestora, anunța Google intr-un comunicat de presa transmis luni. „Masinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, prezinta luni, intr-o conferinta de presa, proiectele legilor Educatiei, despre care afirma ca au beneficiat de un amplu proces de consolidare, au sprijinul politic al coalitiei. ”Am ajuns in acest punct mult asteptat de catre noi cat sunt convinsa de intreaga comunitate…