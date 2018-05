Soluţia care te scapă de grăsimea din jurul taliei Grasimea abdominala este periculoasa In spatele dorinței și motivației de a arata bine, se afla cateva motive demne de luat in seama atunci cand vine vorba de reducerea cantitații de grasime din jurul taliei. Care sunt acestea? Te ajuta sa previi diverse afecțiuni precum cele de inima, dereglarile de somn, diabetul, depresia, disfuncțiile sexuale și demența. Ai grija la meniul zilnic Pe langa un stil de viața activ, care presupune cel puțin 3 antrenamente de sport pe saptamana, este necesar sa acorzi o atenție sporita dietei. In acest sens, pentru a-ți alcatui o lista cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

