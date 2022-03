Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca sanctiunile europene impotriva Rusiei au venit „putin cam tarziu”. Liderul de la Kiev a afirmat in discursul sau adresat Consiliului European ca, daca sanctiunile erau preventive, exista o sansa ca Rusia sa nu porneasca razboiul in Ucraina la 24 februarie.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat joi, 24 martie, in discursul sau catre liderii NATO in care le a cerut ajutor militar "fara restrictii 39; 39;, ca urmatoarea tinta a fortelor ruse vor fi statele membre ale Aliantei din Europa de est, inclusiv, Polonia."Sunt sigur ca intelegeti…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat american, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova, informeaza Agerpres , care citeaza AFP si DPA. „Acum…

- Fiona Hill, unul dintre cei mai apreciati experti americani pe spatiul rus, spune ca liderul de la Kremlin incearca sa distruga intreaga ordine mondiala, prin orice mijloace. „Din pacate, calcam inapoi prin vechile modele istorice despre care am spus ca nu vom mai permite niciodata sa se intample din…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere urgentarea procesului de aderare la Uniunea Europeana, deși ieri acuza ca NATO l-a lasat sa lupte singur cu Rusia și facea apel la civilii din toata Europa sa apere Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…