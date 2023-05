Stiri pe aceeasi tema

- Hoțul in lege Ivan Gușan, cunoscut ca „Nicu Patron” a fost anunțat in cautare. Acesta are rolul de organizator al șantajului de 5.000.000 lei pentru care recent a fost reținut fostul sportiv, Ivan Șoltoianu.

- Familia lui Ionuț spune ca nu relațiile cu parinții Cristinei s-au racit, dupa ce femeia a murit, in urma cu doi ani. Cuscrii ar fi cei care ar fi vrut ca micuții sa creasca cu ei, in contextul in care copilul cel mai mic este in grija lor de la naștere.

- Noi dezvaluiri despre medicul de la Spitalul Județean din Craiova, acuzat de moartea a 4 oameni. Rudele unui pacient care și-a pierdut viața in 2019 susțin ca imediat dupa ce a facut biopsia, medicul a ieșit din sala de operație și le-ar fi spus ca ar fi comis o eroare. Mai exact, a recunoscut atunci…

- Alin Demetrian, fost manager al Spitalului De Urgența din Craiova și fost șef al Secției Chirurgie Toracica, este acuzat de comiterea a patru infracțiuni de ucidere din culpa, in forma culpei medicale. Medicul intrase in concediu de odihna din 3 aprilie.

- Ffostul sportiv Ion Șoltoianu a fost din nou reținut de polițiști și procurori. Acesta este banuit ca in timp ce era in penitenciar, incepand din 2019, ar fi pretins prin șantaj peste 5.000.000 lei de la un fost coleg deținut.

- Mandate puse in aplicare de politisti La data de 13 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Medgidia au identificat un barbat, de 55 de ani, pe numele caruia Judecatoria Medgidia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 10 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducerea…

- Acuzat de viol, Dani Alves (39 de ani) nu va fi anchetat in libertate. Curtea din Barcelona a respins apelul facut de avocații jucatorului. Luni, cu o zi inaintea deciziei judecatorilor, Dani Alves și-ar fi schimbat inca o data versiunea. Acuzat de viol de o tanara in varsta de 23 de ani, pe 30 decembrie,…