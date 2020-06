Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza cea mai scurta noapte Cea mai lunga zi din an sau solstițiul de vara incepe anul acesta incepand cu 20 iunie. Astfel, weekendul acesta ne așteptam ca ziua sa aiba 15 ore și jumatate, in timp ce noaptea va dura doar opt ore și jumatate. De asemenea, solstițiul de vara este inconjurat și de o…

- Soarta de mai departe a fostului lider al partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din țara cu un an in urma, dupa intilnirea cu ambasadorul SUA in republica noastra, Dereck Hogan, a fost decisa in ultimul moment, iar in dimineața acelei zilei diplomatul american inca nu știa ce urma sa-i…

- Luni, temperaturile vor scadea din nou sub normalul acestei perioade, fiind mai frig decat saptamana trecuta, anunța ANM. Astfel, incepand de la pranz și continuand pe tot parcursul zilei vom avea parte de averse de ploaie, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In București,…

- Dimineața, mama trezește copilul:- Hai, trezirea, știi ca s-a terminat carantina și reîncepe școala!- Dar, mama, de ce trebuie sa ma duc? Mi-e scârba de școala!- Da-mi doua motive pentru care nu vrei sa te duci.- Unu: toți copiii ma urasc, doi: toți profesorii…

- Stuart și Adrian Baker, un cuplu casatorit de 51 de ani, au murit recent din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19. Cei doi au decedat aproape in același timp, diferența fiind de doar 6 minute. Cei doi soți erau in perfecta stare de sanatate in urma cu cateva saptamani, dupa cum spune fiul lor, Buddy…

- Sunt la Sangeru. Soarele diminetii e limpede si aspru, palmuind obrajii mei care primesc meritata dojana a plecarii. Vedenia mea scoate din amorteala cainii care ma saluta cu o bucurie fara margini. Incerc sa-mi fac glasul recunoscut, dar el nu mai exista, iar Lupu și Odra n-au nevoie de parole. Iși…