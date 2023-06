Stiri pe aceeasi tema

- De sarbatoarea Luna Sfantului Duh sunt legate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii pe care crestinii ortodocsi le respecta cu sfintenie. In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, Biserica Ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, cea de-a treia persoana a Sfintei Treimi.Potrivit traditiei…

- Lunea Rusaliilor. Traditii, obiceiuri si superstitii. Luni, 5 iunie, este a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica Lunea Rusaliilor. Crestinii ortodocsi sarbatoresc Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi, precum indica Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii.

- – Lumanarea de la Inviere trebuie pastrata in casa si aprinsa in caz de boala, calamitati naturale, suparari.– In dimineata Pastelui e bine sa privesti prima data intr-o cofa cu apa neinceputa. Se spune ca vei avea vederea buna in restul anului.– Se spune ca e bine sa te speli pe fata cu apa neinceputa…

- Astazi este Sambata Mare, ultima zi din Saptamana Patimilor, ziua in care praznuim ingroparea Mantuitorului și pogorarea Sa la iad, prin care neamul nostru fiind chemat din stricaciune a fost mutat spre viața veșnica. Sambata Mare este zi de adanca tacere, acum Hristos coboara in adancul iadului ale…

- Paștele este una dintre cele mai așteptate sarbatori religioase ale anului, iar Vinerea Mare este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui și din Postul Mare. In randurile urmatoare veți descoperi cateva tradiții, obiceiuri și superstiții in Vinerea Mare care sunt respectate cu strictețe chiar și astazi.…

- Tradiții și obiceiuri in Saptamana Patimilor, o perioada foarte importanta pentru creștinii de pretutindeni. In fiecare an, creștinii sarbatoresc Invierea Domnului Iisus Hrist, iar in Saptamana Mare, aceștia se pregatesc sa primeasca lumina Invierii. Este o saptamana presarata cu cele mai frumoase tradiții…

- Duminica Floriilor, care amintește de Intrarea Domnului in Ierusalim, este o sarbatoare foarte importanta pentru creștini. In Romania, aceasta zi cu semnificație speciala este presarata de tradiții, superstiții și obiceiuri.

- 25 martie: Ziua Cucului. Tradiții, superstiții și obiceiuri stravechi legate de aceasta sarbatoare Sarbatoarea de Buna Vestire a primit in tradiția populara și denumirea de Ziua Cucului, o pasare extrem de importanta in tradiția straveche a poporului roman. De Ziua Cucului, oamenii trebuie sa fie veseli…