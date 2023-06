Solstiţiul de vară 2023, superstiții. Ritualul care îndeplineşte orice dorinţă Solstitiul de vara 2023: 21 iunie este inceputul verii astronomice și totodata cea mai lunga zi din an. Iata cateva dintre superstițiile acestei zile și detalii despre ritualul de la miezul nopții despre care se spune ca indeplinește orice dorința. Pe 21 iunie, in emisfera nordica, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90°, adica se ridica deasupra orizontului la cea mai mare inaltime fata de Ecuator. Momentul marcheaza inceputul verii astronomice, cand intervalul diurn are durata maxima. Termenul solstitiu este de originine latina, solstitium, adica „Soarele sta” si semnifica faptul ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

