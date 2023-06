Stiri pe aceeasi tema

- Solstitiul de vara 2023 are loc miercuri, 21 iunie, la ora 17:58, fenomen care marcheaza inceputul verii astronomice, nu doar calendaristic, fiind perioada din an cu cea mai lunga durata de lumina naturala a Soarelui. In același timp, in emisfera sudica este momentul in care oamenii marcheaza inceputul…

- Miercuri, 21 iunie: Cea mai lunga zi din an și inceputul verii astronomice. Solstițiul de vara 2023 Ziua de miercuri, 21 iunie, este ziua cea mai lunga din an. Este denumita și Ziua Soarelui și marcheaza momentul in care incepe vara din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. Pe 21 iunie…

- Solstitiul de vara 2023: Cea mai lunga zi din an. Tradiți și superstiții pentru 21 iunie, inceputul verii astronomice Solstitiul de vara 2023: Cea mai lunga zi din an. Tradiți și superstiții pentru 21 iunie, inceputul verii astronomice Ziua Soarelui, sau solstițiul de vara, este ziua in care exista…

- Solstițiul de vara 2023: 21 iunie – cea mai lunga zi din an și inceputul verii astronomice. Legatura cu Sarbatoarea Sanzienelor Solstițiul de vara 2023: Miercuri 21 iunie este ziua cea mai lunga din an. Este denumita și Ziua Soarelui și marcheaza momentul in care incepe vara din punct de vedere astronomic,…

- In jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90deg;. Este momentul solstitiului de vara, ce marcheaza inceputul verii astronomice.Dupa cum este cunoscut, Pamantul executa atat o miscare anuala de revolutie in jurul Soarelui, cat si o miscare diurna de rotatie in jurul axei…

- Evenimentul mult așteptat are loc pe data de 21 iunie 2023 și va reprezenta ziua in care soarele va sta cel mai mult pe cer. Afla din randurile de mai jos ce tradiții și obiceiuri respecta oamenii pe aceasta data!

- Doua zile ne mai despart de cea mai lunga zi din an. Ei bine, vorbim despre solstițiul de vara care in acest an are loc la data de 21 iunie. Exista o lista cu obiceiuri și tradiții pe care oamenii le respecta in aceasta perioada.

- Inceputul lunii mai vine cu cateva fenomene astronomice vizibile. Trei dintre planetele sistemului nostru solar vor putea fi observate in aceasta saptamana, cand va avea loc și o eclipsa de Luna.