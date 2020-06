Stiri pe aceeasi tema

- Solstițiul de vara 2020 este pe 20 iunie la ora 21:43. În jurul datei de 21 iunie, cel mai des, ori pe data de 22 iunie, în emisfera nordica are loc solstițiul de vara, respectiv începutul verii astronomice. În preajma acestei zile, la trecerea meridianului, Soarele se ridica…

