Solstitiul de iarna are loc luni, 21 decembrie, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore si 50 minute, iar durata noptii are valoarea maxima, de 15 ore si 10 minute, pentru Bucuresti. In aceasta seara are loc și alinierea planetelor, cand Jupiter si Saturn se vor apropia si vor putea fi vazute ca un astru dublu, anunta Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu”. Și Google marcheaza acest eveniment printr-o grafica speciala, insoțita de mesajul „Sarbatorim iarna 2020 și Marea conjuncție”. Fenomenul de aliniere poate fi vazut cu ochiul liber, foarte aproape de orizontul de apus. Soarele va apune…