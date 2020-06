SOLSTIŢIU DE VARĂ 2020. Energia Soarelui te ajută să-ţi regăseşti echilibrul psiho-emoţional. Tehnici de reconectare cu tine însuţi Solstitiul de vara ne poate ajuta sa ne reconectam cu noi insine, sa ne regasim pacea interioara si sa invatam sa ne bucuram de viata. Iata cinci metode prin care iti poti regasi echilibrul psih-emotional, conform wikihow.com. SOLSTITIU DE VARA 2020. Practica meditatia SOLSTITIU DE VARA 2020. Meditatia este una dintre cele mai bune metode de accesare a subconstientului si de reconectare cu sinele interior. Daca nu stii cum trebuie s-o faci, apeleaza la meditatiile ghidate disponibile pe YouTube. 15-20 de minute de meditatie ghidata fac minuni pentru psihic. Meditația te ajuta sa gasesti armonia intre… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

