Solstițiu de vară 2020. Când este cea mai lungă zi din an Solstițiu de vara 2020 este și cea mai lunga zi din an. Considerat inceputul verii astronomice, Solstițiu de vara este prilej de sarbatoare in anumite zone, unde inca se ține cont de multe obiceiuri și susperstiții legate de acest eveniment. Solstițiu de vara are loc, de obicei in jurul datei de 21 iunie. Acesta este momentul cand, in emisfera nordica are loc inceputul verii astronomice. Solstițiul de vara este și cea mai lunga zi din an, mai exact 15 ore și 32 de minute, iar durata nopții este de doar 8 ore și 28 de minute. Solstițiu de vara 2020 Solstițiul de vara 2020 este pe 21 iunie la ora… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

