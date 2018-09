Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii care au trecut prin aeroportul Heathrow au avut parte miercuri de o surpriza. Hamalii din aeroport au oferit o reprezentație "Queen", pe ritmurile hitului "I Want to Break Free". Totul in memoria celui care ar fi implinit miercuri 72 de ani - Freddie Mercury.

- Red Carpet la Festivalul de Film de la Venetia 2018 Festivalul de Film de la Venetia a debutat saptamana trecuta si a atras interesul industriei internationale de film si al publicului de pretutindeni. La conferintele de presa si la premierele de gala ale filmelor si-au facut aparitia nume cunoscute…

- Starul din “Fifty Shades of Grey”, Dakota Johnson a marturisti ca dupa rolul din „Suspiria“ a avut nevoie de terapie. Pelicula a fost prezentata publicului la Festivalul de Film de la Veneția. Prezenta la Veneția, acolo unde a avut loc premiera celui mai recent film in care a jucat, Dakota Johnson a…

- Madalina Ghenea a facut spectacol la Festivalul de Film de la Veneția. La premiera peliculei Suspiria, frumoasa românca a avut o apariție de senzație, iar toți ochii au fost ațintiți asupra ei.

- Grupul de rock irlandez U2 s-a situat pe primul loc in topul celor mai bine platiți muzicieni din SUA in 2018, podiumul fiind completat de veteranul muzicii country Garth Brooks, pe locul al doilea, și de trupa heavy metal Metallica, pe poziția a treia, potrivit Billboard.Astfel, U2 a caștigat…

- Cantareata si actrita Cher a anuntat ca va lansa un album cu coveruri ale unor hituri ale trupei ABBA, acesta fiind primul material discografic pe care il scoate pe piata dupa "Closer to the Truth", aparut in 2013, informeaza Billboard.

- Cea mai cunoscuta trupa virtuala, Gorillaz a lansat un nou album, la doar un an dupa „Humanz”. Al 6-lea material discografic al trupei se numește „The Now Now” și include piesa „Hollywood” realizata in colaborare cu Snoop Dogg.

- Un album cu piese gospel interpretate de Elvis Presley, reorchestrate sub forma unor duete ale "regelui rock'n'roll-ului" cu mai multi artisti, inclusiv cu fiica lui, Lisa Marie Presley, va fi lansat pe 10 august, a anuntat joi Press Association. Noul disc, intitulat "Where No…