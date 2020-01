Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Coombes, solistul formatiei rock britanice Supergrass, a afirmat ca a avut nevoie de zece ani pentru a da uitarii amintirile neplacute legate de destramarea trupei. Formația din Oxford se reuneste pentru a...

- Parinții încearca de cele mai multe ori sa îi lase pe copii sa creada în Moșu, sa pastreze acea doza de inocența și de magie pentru cât mai mult timp. Așa ca darurile sunt ascunse bine și puse în papucii lasați la ușa sau sub bradul frumos decorat. Problema apare însa…

- Liam Payne sustine ca o reuniune a celor de One Direction este in carti – insa nu mai devreme de doi ani, informeaza Agerpres, citand Press Association. Unul dintre solistii trupei britanice, Zayn Malik (26 de ani), a parasit formatia in 2015, semnand un contract solo, iar ulterior, in 2016, membrii…

- Trupa thrash Slayer a sustinut, sambata seara, la Los Angeles, ceea ce a fost anuntat ca ultimul concert din turneul de adio. La ora locala 23.00, membrii grupului s-au imbratisat, si-au imbratisat echipa, au transmis cuvinte de dragoste fanilor, au facut fotografii si au iesit pentru ultima data din…

- Coldplay nu va pleca intr-un turneu mondial pentru a-si promova cel mai recent album din cauza preocuparilor legate de mediu, a declarat liderul trupei, Chris Martin, citat de Press Association. Trupa se afla in prezent in Iordania, pentru doua concerte de promovare a albumului "Everyday…

- Solistul formatiei brasovene Conexiuni, Florian Stoica, a murit cu doar doua saptamani inainte sa implineasca 58 de ani. Voce de exceptie a rockului romanesc, Florian i-a surprins prin disparitia sa prematura pe toti apropiatii sai. In urma cu mai putin de o saptamana, acesta a sustinut un concert…

- O noua veste trista aduce doliu in lumea muzicala romaneasca. La doar 58 de ani, Florian Stoica, solistul trupei Conexiuni, s-a stins din viața. Anunțul morții sale a fost facut de familie, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a artistului.

- O scrisoare trimisa de Freddie Mercury unui fan club al trupei Queen cu un an inainte de moartea sa va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii, informeaza vineri Press Association. Aceea a fost ultima scrisoare pe care starul britanic a trimis-o pe adresa Official International Queen Fan Club. Solistul…