Solistul trupei „Azur” a făcut un anunț cumplit: „Suntem condamnați” Trupa ”Azur” canta de 35 de ani. A devenit celebra cu melodii care se cer și azi, la nunți, botezuri și alte chefuri. “Mona”, “Regina noptii”, “La o masa”, “Censareasa”, “Pe nisipul de la mare”, “Te-am crescut, copile”, “Șatra”, “Lantul de iubire” sunt doar cateva dintre melodiile celebre care sunt apreciate si acum la petreceri. Membrii formației au mai imbatranit, dar nu și piesele lor. Solistul trupei „Azur” a facut un anunț cumplit: „Suntem condamnați” Celebrul artist Nelu Vlad a declarat pentru o emisiune televizata ca a contractat virusul ucigaș. El a marturisit ca a stat 15 zile numai in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Veste bomba in showbiz-ul romanesc! Nelu Vlad, solistul trupei ”Azur”, a fost infectat cu noul coronavirus. Celebrul artist a oferit primele declarații pentru ”Showbiz Report”, de la Antena Star. Care este starea de sanatate a cantarețului, dar mai ales, de unde ar fi contactat, de fapt, virusul ucigaș?

