Stiri pe aceeasi tema

- Solistul trupei Aerosmith, Steven Tyler, a intrat de bunavoie intr-un program de reabilitare, ceea ce a obligat formatia rock din Boston sa anuleze spectacolele din iunie si iulie din Las Vegas, transmite Associated Press

- Aproape 1.500 de politisti de la Biroul Politiei Rutierei se afla, de 1 mai, la datorie, pe sosele, cu aproximativ 350 de radare, pentru a preveni, in acest fel, eventuale accidente. In urma unei actiuni de control, la Fetesti, sase soferi care au consumat alcool sau substante interzise inainte de a…

- Un student in al doilea an la Academia Forțelor Terestre (AFT) Sibiu a fost prins cu droguri in campus. Acesta ținea plicurile cu metamfetamina chiar in dulapul personal. Tanarul mai fusese in atenția autoritaților, fiind cercetat pentru deținere și consum de substanțe interzise.Conducerea Academiei…

- Data de 26 martie este marcata de o serie de evenimente importante, desfasurate de a lungul istoriei in lume. Astfel, amintim:1808: Carol al IV lea al Spaniei a abdicat in favoarea fiului sau, Ferdinand al VII lea.1812: Un cutremur a distrus Caracas, Venezuela. Aproximativ 12.000 de oameni si au pierdut…

- Moment artistic printre bombardamente. Solistul trupei „Okean Elzy”, Sveatoslav Vakarciuk, le-a cântat oamenilor de la stația de metrou din Harkov, care sunt adapostiți acolo., potrivit TV8.md. Vakarciuk a cântat „Червона рута”, o melodie din repertoriul…