- In perioada 16 – 18 Iulie, Elite Art Club UNESCO organizeaza la Sibiu Classics for Pleasure – At the End There’s Light. Un simbol cultural al Ardealului, festivalul propune trei concerte de muzica clasica si o expozitie inedita. Anul acesta tema festivalului este una plina de optimism si speranta, o…

- In perioada 16 – 18 Iulie 2021 Elite Art Club UNESCO va invita la Classics for Pleasure – At the End There’s Light. Un simbol cultural al Ardealului, festivalul ii așteapta pe melomani cu 3 concerte de muzica clasica și o expoziție inedita. Anul acesta tema festivalului este una plina de optimism…

- Orchestra simfonica, sub bagheta dirijorului IULIAN RUSU, va invita joi, 24 iunie 2021, ora 19,00 și vineri, 25 iunie 2021, ora 19,00, la Amfiteatrul Palas – Teatrul de vara, sa va bucurați sufletele ascultand MUZICA DE FILM! Seria concertelor estivale va continua sambata, 26 iunie 2021, ora 19,00 la…

- Filarmonica „George Enescu” anunța ca s-au pus in vanzare biletele pentru concertul simfonic cu public de joi, 17 și vineri, 18 iunie 2021, in care Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” va fi...

- Joi, 10 și vineri, 11 iunie 2021, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” va fi condusa de Gabriel Bebeșelea, dirijorul sau principal din stagiunea 2020/21. Programul concertului din...

- Orchestra simfonica și Corul Academic „Gavriil Musicescu”, cele doua prestigioase ansambluri artistice ale Filarmonicii „Moldova” din Iași, ofera publicului meloman trei concerte, in perioada 03 – 05 iunie 2021. Joi, 03 iunie 2021, ora 19,00 și vineri, 04 iunie 2021, ora 19,00, Orchestra simfonica va…

- Casa de Poezie „Light of ink" va invita sambata, 8 mai 2021, incepand cu ora 16.00, la Seara de Poezie 5 (serie noua), organizata la MEFI CAFE – Mandachi Hotel & Spa. https://hotelmandachi.com/mefi-cafe-bar/Invitații serii sunt poetul Dan Cristian Iordache și poeta ...